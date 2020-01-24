За 2019 год 19 медсестер из одной больницы родили 19 детей

Медсестры, работающие в больнице в американском городе Омаха, штат Небраска, сфотографировались с детьми, которые родились у них за минувший год. Об этом сообщает CNN.

В течение 12 месяцев матерями стали 19 сотрудниц больницы. Одновременное отсутствие такого количества медсестер, ушедших в отпуск по беременности и родам, стало неприятным сюрпризом для руководства учреждения. Чтобы справиться с нехваткой персонала, больнице пришлось привлекать временных медсестер.

Медсестры признаются, что после одновременной беременности и родов почувствовали себя одной семьей. «Мы могли сравнивать, делиться советами и просто спрашивать у других, что те делают, кому плохо, кому нет, всякое в таком духе», — рассказала сотрудница больницы Ким Набити (Kim Nabity).

Американские больницы используют временных медсестер, чтобы бороться с ростом нагрузки при краткосрочном увеличении числа пациентов из-за сезонных заболеваний или по другим причинам. Временные медсестры сотрудничают с больницами в течение нескольких недель и, как правило, получают более высокую зарплату.

В 2019 году сообщалось, что восемь сотрудниц родильного отделения больницы в американском городе Нью-Лондон, штат Коннектикут, забеременели одновременно. В числе беременных женщин — шесть медсестер и две акушерки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!