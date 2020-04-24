В российском регионе решили открыть все магазины и парикмахерские

В Калининградской области решили открыть все непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, работа которых была приостановлена из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил губернатор российского региона Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Магазины откроются 29 апреля, салоны и парикмахерские — с 4 мая, уточнил Алиханов.

Непродовольственные магазины, а также торговые центры, развлекательные и спортивные заведения и точки общепита, за исключением доставки приостановили работу с 28 марта. Массовые мероприятия запрещены в регионе до 17 мая.

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