Схватка сбежавшей из обсерватора нетрезвой россиянки с полицией попала на видео

Видео: vk.com/chpsochi

В Сочи полиция задержала нетрезвую россиянку при попытке сбежать из обсерватора, в котором она находилась в рамках предупреждения распространения коронавируса. Видеозапись произошедшего была опубликована в сообществе «ЧП Сочи» во «ВКонтакте», на нее обратил внимание Sochi24.TV.

На кадрах ролика запечатлено, как сотрудники правоохранительных органов хватают женщину, укладывают ее на землю и надевают ей наручники. По словам очевидцев, задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения, активно сопротивлялась и нецензурно выражалась в адрес полицейских.

По информации портала, россиянка прибыла на курорт из другого города и, согласно введенным правилам, должна была находиться в изоляции в течение двух недель — ее поместили в обсерватор в один из отелей в Имеретинской низменности.

Известно, что нарушительницу доставили в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

За последние сутки новым типом коронавируса в России заразились еще 5849 человек. Общее число инфицированных в стране превысило 68 тысяч. С начала эпидемии умерли 615 пациентов, 5568 — выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!