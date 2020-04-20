Эвакуированный из Таиланда россиянин нанес себе травмы в обсерваторе

Один из эвакуированных из Таиланда россиян нанес себе травмы в обсерваторе в Свердловской области. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает Znak.com.
Спецборт Airbus A321 со 180 жителями региона и соседней Челябинской области прилетел в аэропорт Кольцово 19 апреля. В тот же день суд принял решение о принудительном отправлении граждан на карантин, и их отвезли в обсерватор на базе спорткомплекса «Курганово». Однако там, отмечает агентство, некоторые стали вести себя неадекватно.
Так, один из постояльцев нанес себе травмы и был отправлен в больницу после оказания первой помощи. Поскольку он уже имел проблемы с законом и совершал подобные выходки, решается вопрос о его помещении в психиатрический стационар.
После этого агрессивное поведение продемонстрировали еще четверо эвакуированных. Одна постоялица оскорбляла сотрудников комплекса и пинала двери, еще две женщины и мужчина требовали улучшенного номера, как в отеле. Не добившись его предоставления, они объявили голодовку.
По словам директора спорткомплекса Людмилы Румянцевой, конфликты удалось урегулировать при помощи сотрудников силовых структур, которые провели с постояльцами «профилактические беседы». В охране общественного порядка на территории обсерватора задействованы девять сотрудников полиции, четыре бойца ОМОНа Росгвардии, пять сотрудников МЧС и шесть сотрудников частного охранного предприятия (ЧОПа).
Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых в беседе с журналистами отметил, что карантин эвакуированных россиян в обсерваторе проходит вполне комфортно: их номера оборудованы телевизорами, людям предоставляется четырехразовое бесплатное питание, а также медицинское обслуживание.
«Молодой человек, который так отреагировал на сложившиеся обстоятельства, теперь находится в больнице и подобных условий не имеет», — отметил он, добавив, что зафиксированный в «Курганово» поступок трудно назвать разумным.
Ранее сообщалось, что вернувшийся из Таиланда россиянин напал на врачей после того, как его жену увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Инцидент произошел в обсерваторе в селе Березняки на Сахалине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения