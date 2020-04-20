Путешествия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Режим самоизоляции в России решили продлить
Американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Глава Северной Осетии пообещал помочь пострадавшим из-за коронавируса
ВОЗ ответила на критику Трампа
За продажу нефти впервые потребовалось доплатить покупателю
Евреи рассказали о росте антисемитизма в мире
Цена на нефть снизилась до доллара
Названа причина смерти 22-летнего российского футболиста
Американская нефть оказалась абсолютно никому не нужна
Новости партнеров

Эвакуированный из Таиланда россиянин нанес себе травмы в обсерваторе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: СК «Курганово»

Один из эвакуированных из Таиланда россиян нанес себе травмы в обсерваторе в Свердловской области. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает Znak.com.

Спецборт Airbus A321 со 180 жителями региона и соседней Челябинской области прилетел в аэропорт Кольцово 19 апреля. В тот же день суд принял решение о принудительном отправлении граждан на карантин, и их отвезли в обсерватор на базе спорткомплекса «Курганово». Однако там, отмечает агентство, некоторые стали вести себя неадекватно.

Так, один из постояльцев нанес себе травмы и был отправлен в больницу после оказания первой помощи. Поскольку он уже имел проблемы с законом и совершал подобные выходки, решается вопрос о его помещении в психиатрический стационар.

После этого агрессивное поведение продемонстрировали еще четверо эвакуированных. Одна постоялица оскорбляла сотрудников комплекса и пинала двери, еще две женщины и мужчина требовали улучшенного номера, как в отеле. Не добившись его предоставления, они объявили голодовку.

По словам директора спорткомплекса Людмилы Румянцевой, конфликты удалось урегулировать при помощи сотрудников силовых структур, которые провели с постояльцами «профилактические беседы». В охране общественного порядка на территории обсерватора задействованы девять сотрудников полиции, четыре бойца ОМОНа Росгвардии, пять сотрудников МЧС и шесть сотрудников частного охранного предприятия (ЧОПа).

Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых в беседе с журналистами отметил, что карантин эвакуированных россиян в обсерваторе проходит вполне комфортно: их номера оборудованы телевизорами, людям предоставляется четырехразовое бесплатное питание, а также медицинское обслуживание.

«Молодой человек, который так отреагировал на сложившиеся обстоятельства, теперь находится в больнице и подобных условий не имеет», — отметил он, добавив, что зафиксированный в «Курганово» поступок трудно назвать разумным.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из Таиланда россиянин напал на врачей после того, как его жену увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Инцидент произошел в обсерваторе в селе Березняки на Сахалине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Свердловчанин, эвакуированный из Тая, нанес себе травмы, чтобы выбраться из обсерватора
Погрузка эвакуированных россиян под контролем полиции попала на видео
Россиянин напал на врачей из-за разлуки с женой во время карантина
Путешествия
Путешествия00:04Сегодня

«Мы находимся в группе максимального риска»

Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
18:16Сегодня

Ограбленные и изгнанные из отеля россияне поселились в тайской пещере

19:22Сегодня

Названы сроки открытия Турции и Греции для российских туристов

16:19Сегодня

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за коронавируса

Путешествия00:0218 апреля
Онисим Панкратов

Крылатый гонщик

Малярия, камни в спину и тюрьма: как русский пожарный обогнул весь мир на двух колесах
17:07Сегодня

Предсказано будущее пассажирских самолетов после пандемии коронавируса

15:29Сегодня

Названы самые безопасные во время пандемии коронавируса страны

14:17Сегодня

Шестеро туристов прожили месяц в пещере из-за коронавируса

Путешествия00:0413 апреля

Край земли

Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
13:21Сегодня

Застрявшие в Индии россияне остались без денег и отправились на священный холм

12:00Сегодня

Спрогнозирован интерес россиян к снятию стресса после самоизоляции

11:07Сегодня

Россиян призвали отказаться от поездок в Крым

Россия
«В голове одна мысль: скоро закончатся деньги»
Одинокие матери оказались на грани выживания из-за коронавируса. На что они надеются сейчас?
«Прежней жизни у нас не будет»
 
«Не один месяц придется крышу на место ставить»
Что происходит в больницах для пациентов с коронавирусом — дневник врача
«Самая ужасная смерть — это смерть от удушья»
Почему коронавирус так опасен и когда закончится эпидемия? Отвечает врач
Все материалы
Мир
В Израиле нашли способ митинговать против Нетаньяху во время карантина
Советник Трампа обвинил Китай в попытке нажиться на коронавирусе
США обвинили в попытке использовать коронавирус в своих интересах
Скрытые симптомы
Запад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе. Можно ли доверять Пекину в изучении болезни?
Россия ответила на обвинения в кибератаках на Чехию
GUAYAQUIL, ECUADOR - APRIL 08: In the north of Guayaquil, people with vehicles continue to make long lines waiting to bury their deceased relatives on April 8, 2020 in Guayaquil, Ecuador. According to official information provided by WHO, Ecuador has over 4,000 confirmed cases and 242 deaths of COVID-19, making it one of the worst-hit countries per capita in the region. Local authorities said that figures are likely to be much higher as most people are not being tested or diagnosed. Dead bodies remain the streets as morgues and hospitals are overcrowded. The port city of Guayaquil and its surroundings, with 4 million inhabitants, has two thirds of the cases of COVID-19 of the country. (Photo by Eduardo Maquilón/Getty Images )«Это напоминает фильм ужасов»
На улицах эквадорских городов лежат трупы. Страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Идущий на шестой срок Лукашенко пообещал честные выборы
Опять и снова
Как украинские чиновники и беззаботные селяне едва не устроили еще одну катастрофу в Чернобыле
Умер заподозренный в России в реабилитации нацизма латышский легионер СС
Изыди, инфекция!
Церковь убедила армян не бояться эпидемии. Они идут в храм и верят, что коронавирус победит молитва
Каждый пятый зараженный коронавирусом на Украине оказался медиком
«Безалаберны, как итальянцы»
Почему для Одессы карантин страшнее коронавируса?
Лукашенко уверовал в безошибочность Белоруссии в борьбе с коронавирусом
Все материалы
Экономика
Российские нефтяники нашли способ исполнить сделку ОПЕК+
В России подешевел бензин
За семью печатями
Должники-миллионеры нашли, куда надежно спрятать деньги. Им помогли российские банки
Стал известен доход бюджета в 2020 году от продажи Сбербанка
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили
Нет монет
Коронавирус заставил мир вспомнить о золоте. Почему его не хватит на всех покупателей?
Все материалы
Силовые структуры
ФСИН заявила о переполненности следственных изоляторов в условиях коронавируса
Василий Христофоров«Все московские воры связаны с ментами»
Главный адвокат-решальщик в России задумал обмануть вора в законе. Но за авторитета вступилась ФСБ
Составлен портрет малолетнего преступника в России
Россиянку заставили вернуть долг под 600 процентов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
«Люди как будто к концу света готовятся»
Коронавирус заставил россиян вооружаться. Чем они закупаются, чтобы переждать трудные времена
Все материалы
Наука и техника
Назван самый популярный iPhone
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Названа причина развития тяжелой формы коронавируса
«Последствия трудно предсказать»
 
Раскрыта тайна смертельно опасного вируса
Коронавирус назвали странным
Грязный убийца
Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру
Все материалы
Спорт
Заразившийся коронавирусом футболист клуба АПЛ рассказал о страхе за жизнь
Ставки на спорт с нуля — советы новичкам
Как делать ставки на спорт правильно: выбор букмекера, регистрация и идентификация
Олимпийская чемпионка назвала победы учениц Тутберидзе одноразовыми
Семен БойченкоКрасный кит
Советского пловца знал весь мир и уважал сам Сталин. За что чемпиона отправили в лагеря?
22-летний российский футболист умер во время индивидуальной тренировки
Игорь Миклашевский«Это был азартный человек, авантюрист»
Советскому боксеру поручили убить Гитлера. Почему покушение сорвалось?
«Спартак» признал приобретение чемпиона мира провалом
Все материалы
Культура
Сотрудница храма объяснила появление в нем Охлобыстина на пасхальной службе
Программа — максимум
Шнуров и искусство, месть и вечно живой Сталин: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Найдено тело пропавшего без вести фотографа Питера Бирда
«Если дотянем до утра, будем жить вечно»
Хроника ночи чернобыльской катастрофы глазами первых свидетелей
Игравший с Дэвидом Боуи бас-гитарист Мэтью Селигман умер от коронавируса
Враг ты мне
Как черный милитарист, фрик-наркоман и антисемит придумали политический рэп и возмутили Америку
Охлобыстин атаковал журналистку на пасхальной службе «для избранных» в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка вышла в эфир из ванной и засняла голого мужа
«Задолбавший» Гузееву Харламов вновь высмеял «Давай поженимся!»
Ави Шиффманн«Он сиял так, будто создал лекарство от рака»
Самый популярный сайт о коронавирусе сделал школьник из США. В 17 лет он отказался от миллионов
Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для избранных»
«Шок — это по-нашему»
 
Разыскивающую спонсора на сайте знакомств украинку высмеяли за плохой английский
«Жизнь сейчас довольно паршивая»
Коронавирус заставил людей по всему миру смотреть порно. Но почему секс-индустрия рушится?
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет идеального селфи
Описано благотворное влияние откровенных селфи на психику в самоизоляции
«Женщины платят, а ты их трогаешь — это мечта миллионов»
Как инженеры и таксисты бросают свое дело ради работы маникюрщика и выживают при коронавирусе
Модный бренд обвинили в алчности за продажу не защищающих от коронавируса масок
«Он казался таким жалким»
Ричард Никсон поил гостей дешевым вином и получал в подарок голых женщин
Полная блогерша повторила фото певицы в бикини и рассмешила подписчиков
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Все материалы
Путешествия
Появилось видео авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Раскрыты риски курортов Крыма из-за пандемии коронавируса
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
Раскрыт секрет использования скотча для повреждений на самолетах
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Раскрыты главные заблуждения иностранцев по поводу России
Все материалы
Из жизни
Пропавшая при пожаре овца вернулась к хозяевам спустя семь лет
Оливия и Рауль де ФрейтасОстров-призрак
Как молодожены стали пленниками райского острова из-за коронавируса
Восемь приятелей сымитировали похороны ради путешествия во время карантина
Муж разозлился на изолировавшуюся с родителями жену и женился на другой
«Охранник сказал: спускай шорты, тогда проблемы не будет»
История россиянина, который 18 лет прожил в Бразилии
Медбрат позвал замуж коллегу после двух месяцев работы в коронавирусной больнице
«Другого выхода не было»
Как египетский мальчик ушел из дома в 13 лет, чтобы стать самой яркой бунтаркой страны
Все материалы
АвтоВАЗ начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
Семь перезапусков легендарных машин
Самые необычные «ребуты»: современные воплощения классики
На Урале БелАЗ случайно переехал КамАЗ
ВАЗ-2101: предыстория
50 лет назад ВАЗ выпустил первые автомобили. А что этому предшествовало?
Новая Kia Optima получит удлиненную версию
Викторина. Урок японского на «Моторе»
Как много вы способны понять на языке JDM?
В России начали собирать самый дешевый Kia Seltos
Все материалы
Дом
Московские застройщики воспротивились самоизоляции
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Пенсионерку из российского города бросили в сгоревшем бараке
Партнерский материал
Это провал
Из-за каких ошибок при ремонте можно потерять деньги и нервы
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Переселение граждан из аварийного жилья предложили ускорить
Третьяковка выполнит показатели нацпроекта «Культура» при пандемии коронавируса
Более 14 тысяч жителей российского региона нашли работу с начала года
Все материалы