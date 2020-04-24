Плюнувшую на фрукты в магазине женщину депортируют из США

Женщину из Гватемалы, плюнувшую на фрукты в супермаркете в американском штате Флорида, арестовали и, вероятно, депортируют из США, сообщает издание Newsweek.
40-летняя Лизетт Сантис была замечена за тем, что прямо в магазине откусила мякоть от гуавы, плюнула ее в обе руки и бросила в корзины с лаймами. Ее задержали прибывшие полицейские — их вызвала менеджер магазина.
Нарушительница оказалась нелегальным мигрантом из Гватемалы, поэтому теперь ей грозит депортация: ее обвиняют в попытке распространения инфекции. Сантис, в свою очередь, утверждает, что не инфицирована коронавирусом, однако тест она не проходила.
25 марта сообщалось, что мужчина из штата Миссури получил обвинение в терроризме после того, как облизал продукты на полках магазина Walmart.
Тогда же стало известно, что власти США будут приравнивать к терроризму угрозы и попытки намеренного инфицирования коронавирусом. 23 марта сообщалось, что в интернет-сообществах американских экстремистов стали появляться призывы заражать коронавирусом евреев и полицейских.
В стране, по последним данным, зафиксировано более 870 тысяч случаев инфицирования; свыше 50 тысяч человек погибли, 80 тысяч вылечились. Американские власти провели более 4,6 миллиона тестирований на SARS-CoV-2. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 2,7 миллиона человек. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения