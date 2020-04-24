Глава Минздрава российского региона уволилась после критики из Москвы

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова уволилась по собственному желанию после критики главы Минпромторга Дениса Мантурова за то, что регион не подает заявки на закупку средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве региона, передает РИА Новости.

После критики Мантурова губернатор Амруской области Василий Орлов заявил, что региону удалось купить средства защиты в полтора раза дешевле на рынке. Он добавил, что власти не будут отказываться от квоты Минпромторга и купят по ней все положенное, кроме масок.

По официальным данным, на 24 апреля в Амурской области 28 случаев заражения коронавирусом, выздоровели пять человек, летальных исходов не зарегистрировано. В целом по России насчитывается 68 622 человека с COVID-19. Погибли 615 пациентов, еще 5,5 — выздоровели. В Москве общее количество инфицированных в городе увеличилось почти до 37 тысяч.

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