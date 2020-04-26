В российском вахтовом поселке выявили 105 заразившихся коронавирусом

В российском вахтовом поселке Белокаменка Мурманской области выявили 105 заразившихся коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщается на странице регионального штаба по борьбе с инфекцией во «ВКонтакте».

Отмечается, что всего на стройплощадке был зафиксирован 791 случай заболевания COVID-19. При этом всего в области коронавирусом заражен 961 человек.

Также сообщается, что выехать из поселка самостоятельно невозможно: для его охраны по периметру установлены КПП. Пересечь его могут только жители ЗАТО Александровск и села Белокаменка, а также машины со спецпропускам. «Выезд в сторону Мурманска работников всех подрядных организаций со стройки без спецразрешения невозможен», — говорится в сообщении.

По последним данным, всего в России насчитывается более 74 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 681 человек умер, еще 6250 — вылечились. Мурманская область находится на пятом месте по числу случаев заболевания среди российских регионов.

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