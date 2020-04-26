В Италии заявили о закрытии границ для туристов до конца года

Границы Италии останутся закрытыми для иностранных туристов до конца 2020 года. Об этом заявил министр культуры и туризма страны Дарио Франческини в интервью газете La Repubblica.

По его словам, принятие решения об открытии границ будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.

В то же время чиновник допустил, что в мае удастся открыть музеи и основные достопримечательности страны, которые прекратили принимать посетителей из-за пандемии коронавируса. В этой связи он, в частности, упомянул Колизей и Помпеи.

На сегодняшний день число жертв COVID-19 в Италии достигло 25 969 человек. Общее число случаев заражения в стране составляет 192 994. Страна занимает по этому показателю третье место, уступая США (924,5 тысячи) и Испании (223,7 тысячи).

Всего в мире число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2 790 986.

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