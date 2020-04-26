Песков рассказал о специальном телефоне Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал том, как работает телефон специальной связи главы государства Владимира Путина. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает ТАСС.

На этой неделе Путин провел несколько совещаний с главами регионов в формате видеоконференции. По ходу разговора президент вызывал на связь различных министров, чтобы задать им уточняющие вопросы или дать поручения.

По словам представителя Кремля, Путину достаточно нажать одну кнопку на телефоне специальной связи, чтобы вызвать того или иного чиновника. Песков уточнил, что среди них «руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что «это никакая не новация», и «президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии».

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что вне стен Кремля российский лидер якобы использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты. Дмитрий Песков, комментируя эти данные, заметил, что телефон «не очень и толстый».

В декабре 2018-го Песков рассказал, что Путин не пользуется смартфоном. Чуть позже пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) посетовали на невозможность дозвониться до главы государства.

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