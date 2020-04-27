Составлен рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил новый рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. Документ опубликован на сайте организации.

Как следует из рейтинга, за минувшую неделю с 20 по 26 апреля самые эффективные меры по обеспечению работы системы здравоохранения были приняты в Москве, Брянской и Новосибирской областях. С точки зрения мер по профилактике и нераспространению инфекции лучшими были признаны Ленинградская и Московская области, а также Краснодарский край. При этом самую высокую солидарность общества зафиксировали в Якутии, Иркутской и Самарской областях.

Самые эффективные меры поддержки врачей и медперсонала были приняты в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Калининградской области, а предприятий и работников — в Татарстане, Нижегородской и Челябинской областях. С поддержкой семьи и детей лучше всего справились Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и Севастополь.

Рейтинг ЭИСИ выходит каждую неделю. Его главная задача — выделить наиболее эффективные меры по противодействию распространению коронавируса и предоставить регионам возможность перенимать лучшие решения друг у друга.

По данным на 27 апреля, в России с начала эпидемии зафиксировано 87 147 случаев заражения коронавирусом. При этом зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

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