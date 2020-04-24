Российский губернатор раскрыл способы сдержать распространение коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе прямого эфира раскрыл способы сдержать распространение коронавируса, к которым он прибегает в подведомственном регионе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 24 апреля.

По словам главы Кузбасса, ключевым фактором является скорость принятия тех или иных решений по противодействию инфекции. «Всегда нужно работать на опережение, это главный фактор в любой критической ситуации, и мы, действительно, вводили многие меры на опережение, и вот такая наша работа, конечно, принесла свои плоды», — отметил он.

Также, по словам Цивилева, в регионе придерживаются принципа умной системы ограничений. Так, жесткие меры, подразумевающие закрытие всей сферы обслуживания, введены только в пяти населенных пунктах области, где они действительно необходимы. В других же районах, где подобной необходимости нет, функционирует практически вся сфера обслуживания, кроме точек общепита, спортивных клубов и учреждений культуры. Таким образом, считает губернатор, властям удается не допустить полной остановки производств и одновременно замедлить распространение коронавируса.

Кроме того, в борьбе с пандемией может помочь развитие соответствующей медицинской инфраструктуры. По данным Цивилева, в Кемеровской области были с опережением выполнены нормативы Минздрава по созданию инфраструктуры для лечения пациентов с коронавирусом и подготовлены 1329 коек для размещения больных, 931 койка обеспечена кислородом, 465 коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В течение двух следующих недель в регионе планируется развернуть еще 1300 коек. Также, отметил глава региона, в Новокузнецке в ближайшие шесть месяцев завершат строительство новой инфекционной больницы.

Среди других мер, предпринятых в Кузбассе в условиях борьбы с коронавирусом, Цивилев отметил дополнительные выплаты врачам и медперсоналу, увеличение активности волонтерских организаций, а также дополнительные компенсации и налоговые послабления для региональных предприятий.

Беседа с Цивилевым состоялась в рамках проекта Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Ожидается, что в дальнейшем выйдет целый цикл подобных интервью с руководителями регионов, продемонстрировавших наибольшую эффективность в борьбе с пандемией коронавируса.

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