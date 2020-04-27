Саудовская Аравия перестанет казнить детей

Саудовская Аравия больше не будет казнить детей, совершивших преступления. Об этом официально объявили от имени короля Салмана ибн Абдул Азиза, сообщает Reuters.

С заявлением выступил президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад: он рассказал, что теперь преступники, не достигшие 18-летия, не будут подвергаться смертной казни, а получат тюремные сроки продолжительностью не более 10 лет.

Когда именно новая норма вступает в силу, не уточняется. За 2019 год в королевстве казнили 184 человека, по меньшей мере один из них был осужден за преступление, совершенное в юном возрасте.

25 апреля стало известно, что в Саудовской Аравии упразднили побивание плетьми как способ наказания: его заменили тюремным заключением и штрафами.

В декабре 2019-го министерство юстиции Саудовской Аравии установило запрет на браки с детьми. Теперь для вступления в брак в возрасте младше 18 лет потребуется решение специального суда, который установит, «соответствует ли брак реальным интересам подростка и не повредит ли он ей или ему». В 2018 году женщинам-подданным королевства разрешили водить машину и посещать футбольные матчи.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман известен в своей стране как сторонник прогрессивных реформ, однако, по мнению правозащитников, под прикрытием этой деятельности кронпринц устраивает политические репрессии и злоупотребляет властью; помимо прочего, его обвиняли в причастности к жестокому убийству журналиста Джамаля Хашкуджи на территории саудовского консульства в Стамбуле. Также считается, что подконтрольные принцу спецслужбы занимаются незаконной слежкой за гражданами и взломом их аккаунтов в социальных сетях.

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