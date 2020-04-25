В Саудовской Аравии отменили наказание плетьми

В Саудовской Аравии запретили удары плетьми как форму наказания за совершенные противозаконные деяния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы верховного суда королевства.

С настоящего момента порка будет заменена штрафом или тюремным заключением. Отмечается, что решение было принято в рамках реформ в сфере прав человека, проводимых под руководством короля Салмана ибн Абдул Азиза под контролем наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

В декабре 2019-го министерство юстиции Саудовской Аравии установило запрет на браки с детьми. Теперь для вступления в брак в возрасте младше 18 лет потребуется решение специального суда, который установит, «соответствует ли брак реальным интересам подростка и не повредит ли он ей или ему». В 2018 году женщинам-подданным королевства разрешили водить машину и посещать футбольные матчи.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман известен в своей стране как сторонник прогрессивных реформ, однако, по мнению правозащитников, под прикрытием этой деятельности кронпринц устраивает политические репрессии и злоупотребляет властью; помимо прочего, его обвиняли в причастности к жестокому убийству журналиста Джамаля Хашкуджи на территории саудовского консульства в Стамбуле. Также считается, что подконтрольные принцу спецслужбы занимаются незаконной слежкой за гражданами и взломом их аккаунтов в социальных сетях.

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