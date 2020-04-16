В Саудовской Аравии застрелили протестующего против проекта наследного принца

Силы безопасности Саудовской Аравии застрелили протестующего против строительства футуристического города Неом Абдул-Рахима аль-Хувейти. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Утверждается, что аль-Хувейти, чей возраст неизвестен, стрелял в силы безопасности и бросал коктейли Молотова, прячась за мешками с песком на крыше здания. Он делал это, чтобы защитить землю, которую считал принадлежащей своему племени хувейтат.

В заявлении правительственных изданий говорилось, что аль-Хувейти не ответил на призывы сдаться, и в результате продолжающейся стрельбы и бросания коктейлей Молотова силы безопасности нейтрализовали угрозу.

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Убитый протестовал против строительства Неома, футуристического города, спланированного при поддержке кронпринца Мухаммеда бин Салмана, из-за которого его племя принудительно перемещали. Племя выразило беспокойство по поводу того, что протестующего заставили переселиться без какой-либо консультации со стороны саудовских властей.

Неом — это запланированный город, который проходит через границу региона Табук с Иорданией и будет функционировать как туристическое направление и умный город. Проект планируется реализовать к 2025 году, его стоимость составит около 500 миллиардов долларов.

В 2019 году газета The Wall Street Journal сообщила, что до 20 тысяч человек могут быть принудительно вывезены из этого района, чтобы освободить место для проекта наследного принца.

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