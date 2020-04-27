Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал правительство не скупиться в рамках мер по поддержке экономики на фоне пандемии коронавируса. Слова чиновника приводит Reuters.

«Правительство предполагает, что эти средства [Фонда национального благосостояния] должны быть растянуты во времени хотя бы на три года. Я и в выступлении своем, и в разговоре с президентом сказал, что на этот год можно не скупиться, когда будет пик», — отметил Кудрин.

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По его мнению, одним из основных факторов, тормозящих экономическую борьбу с коронавирусом, стало бюджетное правило, регулирующее расходы государства и предполагающее перечисление нефтегазовых сверхдоходов в ФНБ.

Согласно ему, при падении мировой цены на нефть ниже уровня 42 доллара за баррель средства ФНБ тратятся на текущие расходы бюджета до тех пор, пока не достигнут объема, который удалось бы получить при указанной цене.

Ранее Кудрин и некоторые другие экономисты критиковали нынешние параметры бюджетного правила, призывая повысить цену отсечения. Такая мера дала бы возможность правительству нарастить расходы бюджета.

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