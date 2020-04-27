Цена на нефть резко обвалилась

Июньские фьючерсы на американскую нефть WTI резко обвалились в понедельник, 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Стоимость сырья в течение одного торгового дня упала на 28 процентов. В начале торговой сессии баррель нефти стоил 16,74 доллара, а по состоянию на 15:04 по московскому времени цена опустилась до 13,05 доллара.

Нефть Brent также дешевеет в понедельник, однако падение эталонного европейского сырья значительно меньше — 6,3 процента. В начале торгов баррель Brent стоил 21,61 доллара, по состоянию на 15:04 он стоит 20,1 доллара.

Цены на сырье на мировых рынках падают в связи с опасениями по поводу заполнения нефтехранилищ и беспокойством за майские фьючерсы Brent, которые подлежат исполнению 30 апреля. Инвесторы опасаются повторения панической распродажи, произошедшей на минувшей неделе с контрактами на поставку WTI. Тогда стоимость сырья опускалась до минус 40 долларов за баррель.

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