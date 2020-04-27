Мужчина купил 28 тонн лука ради возвращения домой во время карантина

Житель индийского города Аллахабад пытался прикинуться торговцем луком, чтобы добраться домой из Мумбаи во время карантина. Об этом сообщает издание CNN.

Несмотря на строгий режим изоляции, транспортным средствам с продуктами разрешено пересекать границы штатов. Во вторник, 21 апреля, сотрудник аэропорта Мумбаи Прем Мурти Пандей (Prem Murti Pandey) купил на продуктовом рынке 28 тонн лука. Он погрузил овощи в арендованный грузовик и нанял водителя, чтобы под видом торговца овощами преодолеть кордоны, установленные после введения карантина.

За три дня мужчина преодолел 1400 километров до родного Аллахабада. По пути он проехал через три штата.

В субботу, 25 апреля, полицейские в Аллахабаде узнали о замысле Пандея и отправили его на карантин. «У него нет никаких симптомов коронавируса, но он помещен в медицинское учреждение на две недели в качестве меры предосторожности», — сказал представитель местной полиции Арвинд Кумар Сингх (Arvind Kumar Singh).

Ранее сообщалось, что житель города Пунч в индийском Кашмире инсценировал собственную смерть, чтобы добраться до дома в условиях введенного из-за угрозы распространения коронавируса карантина. Он и еще трое мужчин проехали в карете скорой помощи более 160 километров и благополучно миновали несколько кордонов, используя поддельные свидетельства о смерти из больницы.

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