Чемпион мира восхитил болельщиков винтовым сальто в спальне

Серебряный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный исполнил винтовое сальто в спальне. Видео с выполненным элементом спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

Эффектный трюк впечатлил подписчиков спортсмена, которые оставили под видео несколько сотен восторженных комментариев. Гимнаст же попросил оценить сальто по десятибалльной шкале.

Помимо серебра Олимпиады 2016 года, и трех победах на мировом первенстве 2019 года, в активе 23-летнего Нагорного шесть золотых медалей чемпионатов Европы.

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