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Число смертей от коронавируса в России достигло 867

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Фото: Давид Френкель / «Коммерсантъ»

За сутки в России зафиксировали еще 72 смерти пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов составило 867. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

В общей сложности с начала эпидемии в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. Это больше, чем в Китае (83,9 тысяч случаев по данным проекта Университета Джонса Хопкинса) и в Иране (91,4 тысячи случаев). Таким образом, Россия стала восьмой страной в мире по числу случаев заражения.

За прошедшие сутки больше всего случаев в России зафиксировано в Москве (3075), Московской области (523), Санкт-Петербурге (198), Дагестане (153) и Северной Осетии (148).

Ранее стало известно, что в Москве за сутки резко выросло число вылечившихся от коронавируса — оно составило 606 человек, почти в два раза больше, чем в среднем в прошедшие дни. Всего в столице излечились 4130 человек, отметила заместитель мэра Анастасия Ракова.

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