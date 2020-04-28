Отец 11 детей устроился сиделкой для пожилых людей и умер от коронавируса

Отец 11 детей из английского города Саутпорт, графство Мерисайд, работавший сиделкой, заразился коронавирусом и умер. Об этом сообщает издание Daily Star.

Гарри Мелиа (Garry Melia) работал конферансье в караоке и после начала пандемии остался без заработка. Два месяца назад у мужчины и его возлюбленной Сьюзан Конс (Susan Caunce) родился 11-й ребенок. Появление дочери осложнило финансовое положение семьи, и многодетному отцу пришлось искать новую работу. Он устроился сиделкой для пожилых людей.

На работе Мелиа заразился коронавирусом. Болезнь обнаружили, когда он попал в больницу после сердечного приступа. 20 апреля мужчина скончался.

Близкая подруга семьи Лиза Хамфрис (Lisa Humphreys) сказала, что Гарри был другом для всех и идеальным примером того, как создавать и поддерживать любящую семью. «Его родные были лишены возможности навестить его или связаться с ним по телефону, — говорит она. — Перед смертью он так и не пришел в сознание».

Ранее сообщалось, что в английском городе Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, три члена семьи скончались от коронавирусной инфекции в течение двух недель. Их родственник написал в Facebook, что за две недели он лишился половины семьи.

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