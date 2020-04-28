Российский союз правообладателей потребовал с DNS 242 миллиона рублей

Сумма претензий Российского союза правообладателей (РСП) к одной из крупнейших сетей электроники DNS достигла 242 миллионов рублей. Арбитражный суд Приморского края рассмотрит иски организации к ритейлеру 28 и 29 апреля 2020 года. Они направлены против двух компьютерных магазинов во Владивостоке — «Атласа» (претензии на сумму 36 миллионов рублей) и «Агата» (претензии на сумму 141 миллион рублей), принадлежащих DNS. Об этом пишут «Известия». По мнению экспертов, объем претензий к дистрибьютору электроники — рекордный для ритейла.

В ноябре 2019 года РСП уже требовал с дочерней компании DNS — «ДНС Лоджистик» 77 миллионов рублей сбора в пользу правообладателей за 2016–2018 годы. Союз более двух лет отправлял компании письма, требования и уведомления, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. В итоге стороны заключили мировое соглашение, по которому РСП прощает ответчику проценты, а DNS обязуется уплатить истцу 65 миллионов рублей до конца августа 2019 года.

Речь шла о сборах за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений. С октября 2010 года производители и импортеры электронных устройств, с которых можно слушать музыку, обязаны отчислять в пользу правообладателей 1 процент от полной стоимости гаджетов. Эти средства РСП тратит на поддержку музыкантов.

Заместитель генерального директора РСП Сергей Филиппов подтвердил «Известиям», что выплаты идут по графику, утвержденному судом. Часть суммы уже погашена, оставшиеся средства поступают стабильно. «Судебные иски не направлены на нанесение ущерба компании, наоборот, мы стремимся к выстраиванию юридически грамотных взаимоотношений, где главенствует закон, что нормально для любого правового государства», — подчеркнул Сергей Филиппов.

«Мы там много с чем не согласны, поэтому периодически судимся, чтобы расставить точки над «i» в разных вопросах. Это производственный процесс. Мы не согласны — идем в суд и решаем. Да? Да. Нет? Нет. Как положено», — прокомментировал ситуацию глава DNS Дмитрий Алексеев в соцсетях.

«Следует понимать, что после заключения мирового соглашения с DNS по первому иску позиция ответчика сводилась к тому, что все требования РСП могут быть рассмотрены только через их закрепление в судебных решениях, — объяснили «Известиям» в пресс-службе РСП. — В таком случае очевидно, что последующее взаимодействие логично вести в суде. К тому же подача исков связана с соблюдением сроков исковой давности».

Ранее РСП подавал крупные иски к производителям электроники: к Hewlett-Packard на 114 миллионов рублей, к Dell на 88 миллионов рублей, с российской «дочки» Panasonic суд взыскал 107 миллионов рублей. Суды, как правило, поддерживают организацию. «Понимая все возможные трудности и финансовые потери ответчика, мы активно применяем практику заключения мировых соглашений, когда РСП готов отказаться от штрафных санкций при утверждении графика погашения задолженности. Компании группы DNS — один из крупнейших импортеров, поэтому оценка ситуации дает основание предполагать, что вероятность достижения разумного решения по данной задолженности высока», — отметил Сергей Филиппов.

По мнению участников рынка, в условиях кризиса сбор с электроники следует уменьшить или вовсе отменить, так как он лишь приводит к удорожанию техники. Авторские организации с этим не согласны: они подчеркивают, что музыканты лишились основных доходов, перестали получать гонорары с концертов и сейчас могут рассчитывать только на авторские отчисления.

Согласно статье 1245 Гражданского кодекса РФ, авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и аудиовизуальных произведений принадлежит право на вознаграждение за свободное воспроизведение аудио- и видеоконтента исключительно в личных целях. На основании этой статьи с 2010 года в России действует «сбор за частное копирование» — 1 процент от таможенной стоимости электронной копирующей медиатехники в пользу авторов контента.