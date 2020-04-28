В Кремле отреагировали на новости о смерти Ким Чен Ына

У Кремля нет официальной информации о здоровье или смерти главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так Песков отреагировал на вопросы о том, поступала ли официальная информация о состоянии Ким Чен Ына в Москву.

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Ранее 28 апреля руководитель рабочей группы по сотрудничеству Совета Федерации и парламента Северной Кореи Олег Мельниченко заявил, что с лидером КНДР все в порядке. По его словам, если бы у Ким Чен Ына «были бы какие-то проблемы со здоровьем, он бы обязательно проинформировал».

Об отсутствии у Ким Чен Ына проблем со здоровьем также сообщал глава южнокорейского Министерства по делам национального объединения Ким Ён Чхоль. По его словам, лидер КНДР жив и занимается государственными делами в обычном режиме.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни северокорейского лидера, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ КНДР.

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