Голодный леопард разгрыз окровавленную антилопу на глазах у зрителей

Видео: Kruger National Park Videos / YouTube

В южноафриканском национальном парке Крюгера голодный леопард разгрыз окровавленную антилопу-импалу на глазах у очевидцев. Видео с животными опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

Кадры принадлежат местному туроператору Tim Brown Tours & Safari's города Дурбан. На записи видно, как леопард залезает на дерево и подкрадывается к убитой импале, повисшей на ветке. Хищник осматривает свою добычу, затем ложится рядом и начинает поедать ее.

На второй минуте видео леопард едва не уронил свою жертву, но вовремя ухватился за нее клыками и затащил обратно на ветку. «Он очень сильный. Очень, очень мощный», — комментируют зрители за кадром.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее турист в национальном парке Руаха в Танзании снял на видео охоту леопарда на антилопу-импалу. Хищник затаился на дереве и прыгнул, когда под него забрела антилопа. Они кубарем покатились в сторону стаи павианов, которая сидела возле дерева. Обезьяны с визгом бросились врассыпную.

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