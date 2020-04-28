Роспотребнадзор анонсировал новые правила перелетов для пассажиров

В России изменят правила допуска пассажиров в самолеты после пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По ее словам, после снятия ограничений на перелеты россиянам будет необходимо изменить свои привычки. Так, «абсолютно точно» пассажиров обяжут носить в салонах самолетов перчатки и маски. Помимо этого ужесточатся требования к перевозчикам — они должны будут проводить «бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха».

Эти же требования могут быть распространены и на другие виды транспорта, предупредила она.

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26 апреля Попова призвала выработать новые правила безопасности персонала и посетителей. Она пояснила, что в новых правилах для заведений общественного питания «будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, — и их самих, и посетителей».

Число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 794 человека, 7346 пациентов вылечились.

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