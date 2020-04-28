Минздрав попросил врачей меньше использовать средства индивидуальной защиты

В министерстве здравоохранения России попросили глав медучреждений использовать в меньшем количестве и более рационально средства индивидуальной защиты (СИЗ). В мерах предосторожности лечащим врачам рекомендовали как можно реже заходить к больным в палаты. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

По информации агентства, причиной такого заявления стала нехватка масок, халатов, перчаток и остальных СИЗ. Чтобы не было необоснованных расходов, в министерстве рассмотрели вопрос об ограничении использования таких материалов. Кроме того, важно обеспечить их правильное применение.

В ведомстве также рекомендовали сократить число работников медицинских учреждений, кто находится в тесном контакте с больными пациентами. При этом тем, кто все же останется работать в таком режиме, стоит меньше заходить к пациентам в палаты.

Отмечается также, что больных с возможным заражением коронавирусной инфекцией будут принимать дистанционно. Врачам также хотят ввести регламент по использованию респираторов при контакте с пациентами — не менять на новый при каждом последующем осмотре.

Ранее в Минздраве рассказали, что новый коронавирус может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы (ЦНС), распространяясь в организме человека. Изменение обоняния на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки.

По состоянию на 28 апреля в России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число инфицированных в разных регионах страны достигло 93 558. За сутки зафиксировано 72 летальных исхода, выздоровели — 1110 человек. Большинство зараженных — в Москве (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198).

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