Минздрав предупредил о риске поражения головного мозга из-за коронавируса

Новый коронавирус может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы (ЦНС), распространяясь в организме человека. Об этом предупредил Минздрав в рекомендациях по лечению инфекции, они опубликованы на сайте министерства.

В документе сказано, что изменение обоняния на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки.

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Ранее сообщалось, что Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса и расширил список возможных для назначения взрослым препаратов с 9 до 13. В министерстве подчеркнули, что особое внимание в рекомендациях уделено противовоспалительной терапии, которая предотвратит острое течение заболевания, и профилактике опасных осложнений — например, тромбоза или тромбоэмболии. Там также призвали не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. С 27 по 28 апреля умерли 72 человека, выздоровели — 1110.

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