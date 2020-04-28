Задержание российских рыбаков автоматчиками в масках попало на видео

Видео: sitv.ru

В Сургуте бойцы в масках и с автоматами задержали нескольких рыбаков, ловивших рыбу с моста в районе восточной объездной дороги. Видеозапись опубликовало «Сургутинформтв».

На записи видно, что на мост приехал фургон, из которого вышли несколько мужчин в масках и обмундировании. Сначала они задержали бегущего по мосту человека с удочкой, затем спустились на берег и подошли к нескольким стоявшим там рыбакам. По данным «Сургутинформтв», на место прибыли сотрудники Росрыболовства, а вместе с ними — полицейские и бойцы ОМОН. Телеканал отметил, что задержали около десяти человек, «ни пенсионеры, ни бойцы не пострадали».

«Сургутинформтв» также пишет, что в период нереста запрещено рыбачить с моста, ограничения будут действовать до 31 мая. Кроме того, задержанным придется заплатить штраф за нарушение самоизоляции по статье 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), в Ханты-Мансийском автономном округе она действует до 1 мая.

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