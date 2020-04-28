В МВД рассказали о снижении уровня преступности в Москве во время самоизоляции

В Москве снизился уровень преступности во время режима самоизоляции, введенной для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили во вторник, 28 апреля, в пресс-службе столичного управления МВД.

Количество преступлений сократилось почти на 13 процентов в период с 1 по 27 апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В полиции заявили, что эти данные опровергают информацию, распространяемую в соцсетях о росте преступности. В ведомстве подчеркнули, что благодаря усилиям органов правопорядка в Москве сохраняется стабильная оперативная обстановка.

16 апреля Генпрокуратура сообщила о снижении числа убийств и уличных преступлений в России за первые три месяца 2020 года во время пандемии коронавирусной инфекции. По данным ведомства, в период с января по март количество зарегистрированных убийств и покушений сократилось на 4,9 процента. Случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 3,3 процента, побоев — на 20,2 процента, истязаний — на 3,4 процента.

Также отмечается снижение уличной преступности на 3,3 процента и на 1,4 процента меньше правонарушений, совершенных в общественных местах. Грабежей стало меньше на 8,4 процента, разбоев — на 22,4 процента.

В то же время общий уровень преступности растет: в январе 2020 года этот показатель составил 3,8 процента, феврале — 5,3 процента, марте — 1,9 процента, указали в Генпрокуратуре.

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