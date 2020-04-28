Лечащий зараженных коронавирусом медработник написал жене прощальное письмо

Медработник из валлийской деревни Салли оставил жене прощальное письмо на случай, если он заразится новой коронавирусной инфекцией и умрет. Об этом сообщает издание The Mirror.

Мэтт Морган (Matt Morgan) лечит зараженных коронавирусом пациентов в отделении интенсивной терапии в больнице города Кардифф. Он рассказал, что написал для жены Элисон записку, в которой перечислил свои пароли и указал, где хранятся важные документы, чтобы ей было проще их найти. Морган пояснил, что не хотел напугать жену этим письмом, но написал его, так как исход борьбы с коронавирусом неизвестен.

«У меня была чертовски прекрасная жизнь. Я путешествовал, ходил на вечеринки, у меня двое замечательных детей. Я проводил время с друзьями, семьей и делал вещи, о которых даже никогда не мечтал. Я люблю свою работу, даже несмотря на то, что она может быть тяжелой и опасной», — написал Морган.

Медик рассказал, что в отделении больницы, где он работает, еще месяц назад был только один зараженный коронавирусом. Теперь практически все отделение заполнено такими пациентами.

Морган регулярно связывается с коллегами из других стран и обменивается с ними опытом лечения смертельно опасной инфекции. Он признал, что самое сложное в его работе — поддерживать пациентов, рядом с которыми по соображениям безопасности запрещено находиться родственникам.

«Я говорю с семьями пациентов по телефону. Для них небезопасно приходить в больницу. С родственниками критически больного человека сложно говорить, даже когда ты можешь смотреть им в глаза. Единственный способ выдержать это — быть честным», — рассказал Морган.

Ранее сообщалось, что медсестра из города Дублин, Ирландия, лечащая зараженных коронавирусом пациентов, написала завещание на случай внезапной смерти. Она спрятала его в своей комнате и сказала своему партнеру, где его найти, если с ней что-то случится.

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