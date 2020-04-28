Приговоренные к смерти японцы получат финансовую помощь из-за коронавируса

Японцы, находящиеся в тюрьмах, вместе с остальным населением получат финансовую помощь из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 — это касается и приговоренных к смерти, заявила министр юстиции Масако Мори на пресс-конференции в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, заключенные исправительных учреждений не будут исключены из числа получателей таких пособий», — сказала глава ведомства. Она отдельно уточнила, что на преступников, готовящихся к смертной казни, это тоже распространяется.

Правительство Японии распорядилось выделить каждому жителю страны по 100 тысяч йен — это около 930 долларов. Для их получения нужно заполнить заявление. Власти рассчитывают, что японцы с высоким доходом не воспользуются этим предложением.

По данным на 27 апреля, в Японии общее число заразившихся коронавирусом составило 13,6 тысячи человек (не считая заболевших на круизном лайнере Diamond Princess). Скончались почти 400 человек. За последние сутки число новых заражений впервые с конца марта отказалось ниже 200.

С 16 апреля на всей территории Японии действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится минимум до 6 мая. Главная цель меры — сократить число контактов между людьми и предотвратить активные поездки по стране на праздничную неделю в конце апреля — начале мая.

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