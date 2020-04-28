Абэ посчитал ситуацию с коронавирусом хуже Великой депрессии

Мир в психологическом плане хуже переживает нынешнюю ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, чем времена Великой депрессии. Такое мнение выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС.

Выступая на дебатах в парламенте, он отметил, что «в некотором смысле психологически сейчас ситуация более жесткая, чем во времена Великой депрессии».

Премьер добавил, что положить конец пандемии можно, лишь создав вакцины и лекарства от коронавируса. «Мы хотим как можно быстрее разработать эффективную вакцину и добиться успеха», — подчеркнул Абэ.

По данным на 27 апреля, в Японии общее число заразившихся коронавирусом составило 13,6 тысячи человек (не считая заболевших на круизном лайнере Diamond Princess). Скончались почти 400 человек. За последние сутки число новых заражений впервые с конца марта отказалось ниже 200.

С 16 апреля на всей территории Японии действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится минимум до 6 мая. Главная цель меры — сократить число контактов между людьми и предотвратить активные поездки по стране на праздничную неделю в конце апреля — начале мая.

Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года.

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