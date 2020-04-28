Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова приводит RT в своем Telegram-канале.

Обращение состоится во вторник, 28 апреля, после 15:00 по московскому времени, на совещании с главами регионов и кабинетом министров по ситуации с коронавирусом. При этом Песков не стал анонсировать никаких заявлений президента, призвав дождаться самого совещания.

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Уточняется, что совещание пройдет в открытом режиме. На нем выступят в том числе глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом, и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Последний раз Путин обращался к россиянам 19 апреля в связи с празднованием Пасхи. Он заверил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, а российское общество объединяется перед общей угрозой.

По последним данным, в России зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных обнаружено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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