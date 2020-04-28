Названа стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге

Стоимость десятидневного лечения коронавирусной инфекции на дому в Санкт-Петербурге составляет 10060 рублей. Об этом говорится в докладе главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгения Шляхто, сообщает «Фонтанка».
В стоимость лечения входит наблюдение, взятие мазков на анализ, лекарства, а также средства индивидуальной защиты для медиков.
Издание уточняет, что тарифы на амбулаторное лечение коронавируса введены только в Петербурге.
Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что стоимость пребывания в стационаре для заразившихся коронавирусом доходит до 200 тысяч рублей в сутки, если речь идет о тяжелой форме. По его словам, пациент, у которого диагностирована легкая форма заболевания, обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, а пациент со средней формой — в 140 тысяч.
По последним данным, в Петербурге коронавирусом заразились 3436 человек. Из них 544 человека выздоровели, 27 — скончались. Всего в России зафиксировано более 93 тысяч заражений коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения