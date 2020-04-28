Названа стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге

Стоимость десятидневного лечения коронавирусной инфекции на дому в Санкт-Петербурге составляет 10060 рублей. Об этом говорится в докладе главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгения Шляхто, сообщает «Фонтанка».

В стоимость лечения входит наблюдение, взятие мазков на анализ, лекарства, а также средства индивидуальной защиты для медиков.

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Издание уточняет, что тарифы на амбулаторное лечение коронавируса введены только в Петербурге.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что стоимость пребывания в стационаре для заразившихся коронавирусом доходит до 200 тысяч рублей в сутки, если речь идет о тяжелой форме. По его словам, пациент, у которого диагностирована легкая форма заболевания, обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, а пациент со средней формой — в 140 тысяч.

По последним данным, в Петербурге коронавирусом заразились 3436 человек. Из них 544 человека выздоровели, 27 — скончались. Всего в России зафиксировано более 93 тысяч заражений коронавирусом.

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