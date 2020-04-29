У турецких военных разглядели антисуицидальные винтовки

Власти Турции оснастили военнослужащих страны специальными антисуицидальными винтовками. Внимание на это обратило Silah Report.

Как отмечает издание, поставку винтовок с дополнительной защитой спускового механизма в Вооруженные силы турецкие власти анонсировали еще в 2015 году. Изначально некоторые эксперты, разглядевшие новинку, предполагали, что подобное устройство призвано предотвратить возможность нажатия на курок противниками оснащенных винтовками солдат, например, в ходе подавления массовых беспорядков или боевых столкновений. Однако позже стало известно, что его главное предназначение — это борьба с растущим числом самоубийств в турецкой армии: так, в 2015-м сообщалось, что за 10 предыдущих лет в Турции в результате самоубийств погибло больше военнослужащих, чем в результате боевых действий.

Разработанный механизм, пишет Silah Report, представляет собой металлическую накладку на курок, которая не позволяет получить доступ к нему в случае, если солдат пытается использовать оружие не по назначению. Отмечается, что винтовки такой модификации поставляются для вооружения призывников, среди которых фиксируется максимальное число самоубийств. При этом подразделения турецкой армии, занятые в реальных военных конфликтах, в частности на территории Сирии, подобное оружие не получают.

Однако, отмечает издание, меры властей едва ли можно считать эффективными, поскольку они не решают глубинных проблем, существующих в армии и заставляющих молодых людей совершать самоубийство. Кроме того, многие призывники, которые пользовались модифицированными винтовками, отмечали, что такая конструкция неудобна и может приводить к травмированию пальцев. Также, считают они, использование подобного механизма может, напротив, способствовать суицидальным мыслям. «Ирония в том, что это устройство напоминает вам о самоубийстве каждый раз, когда вы его видите», — приводит Silah Report слова одного из новобранцев.

По данным издания, неизвестно, сколько винтовок было оснащено такой дополнительной защитой и насколько часто они используются в армии.

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