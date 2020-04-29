Россиянин на BMW заехал на тротуар, украл с прилавка антисептик и попал на видео

В центре Уфы (Республика Башкортостан) местный житель на BMW X6 заехал на тротуар, украл с прилавка кафе антисептик и скрылся. Видео с камер наблюдения публикует региональное новостное агентство «Башинформ».

На появившихся в сети кадрах видно, как мужчина в спортивном костюме берет с прилавка кафе выставленный для покупателей пузырек с антисептиком, возвращается в автомобиль и уезжает.

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В региональном управлении МВД изданию сообщили, что мужчина задержан по подозрению в совершении мелкого хищения. По словам начальника отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии Максима Родионова, ранее его уже привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Ранее в Роспотребнадзоре россиянам назвали бесполезные для борьбы с коронавирусом антисептики. Это антибактериальные средства, которые могут не справиться с вирусами. При выборе антисептика рекомендуется обращать внимание на спектр действия. Эффективный против коронавируса антисептик должен содержать не менее 60-80 процентов изопропилового или этилового спирта.

Всего в России по состоянию на 29 апреля зафиксировано почти 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заразились более 10 тысяч человек.

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