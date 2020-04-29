«МегаФон» запустил тарифы с безлимитным трафиком для удаленной работы

Специально для тех, кто в нынешних условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом, оператор мобильной связи «МегаФон» запустил тарифы передачи данных без ограничения скорости. Об этом говорится в сообщении компании. Предоставляемый в рамках этих тарифов доступ в интернет сопоставим с проводными сетями.

В компании отметили, что продажи модемов и роутеров в магазинах МегаФон Ретейл за последние несколько недель увеличились в четыре раза. Те, кто перешел на удаленную работу, столкнулись с проблемой перегрузки фиксированных сетей. Кроме того, часть абонентов уехала за город, где далеко не всегда есть фиксированный домашний интернет.

«Мы видим, как меняются потребности наших абонентов в текущих непривычных условиях, и предлагаем новую линейку тарифов передачи данных, — отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона» . — Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче». Абонентам, которые проводят за городом только выходные, но должны оставаться на связи, «МегаФон» предложил специальный тариф «Закачайся! В любой момент», позволяющий оплачивать только те дни, когда необходимо воспользоваться интернетом.

Другой тариф — «Закачайся! На полную» предлагает безлимитный интернет без ограничений скорости и позволяет работать удаленно в любой сфере. Те, кто пользуется интернетом в основном для общения в соцсетях, онлайн-покупок, могут подключить недорогой тариф с неограниченным трафиком «Закачайся! Легко».

Абоненты могут воспользоваться безлимитным интернетом не только в домашнем регионе, но и во время путешествий по России.

Помимо этого, все новые тарифные планы, подключиться к которым можно до 1 июля, содержат бесплатную опцию «МегаФон Защита», которая исключает нежелательные платные подписки в сети.

Перейти на новый тариф можно в Личном кабинете, также сим-карту можно приобрести в салонах или интернет-магазине оператора.

