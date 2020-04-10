«МегаФон» обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ

«МегаФон» продолжает расширять сеть доставки контента и запускает собственное решение Multi-CDN, которое существенно ускоряет запуск видео и минимизирует задержки в ТВ-трансляциях для пользователей в отдаленных регионах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

За последние несколько недель потребление онлайн-видео и цифрового телевидения МегаФон ТВ выросло на 30 процентов, подчеркнули в пресс-службе оператора. «МегаФон» в дополнение к существующей системе доставки контента, уже представленной 17 дата-центрами, начинает использовать собственную платформу кэширования данных Multi-CDN общей пропускной способностью 400 гигабит в секунду. Это позволит абонентам получать видеоконтент с серверов, расположенных в непосредственной близости от региона абонента. Наиболее заметными эти улучшения будут для пользователей Сибири и Дальнего Востока.

Multi-CDN существенно повышает качество работы сервиса и уменьшает задержки при воспроизведении видео, особенно при трансляции ТВ-каналов в формате HD в часы наибольшей нагрузки. Система в режиме реального времени кэширует более 200 ТВ-каналов и одномоментно хранит свыше 250 терабайт самого востребованного зрителями видеоконтента.

«В условиях, когда многие абоненты вынуждены оставаться и работать дома, мы продолжаем повышать качество и скорость просмотра телеканалов и фильмов из нашей обширной медиатеки. Общая пропускная способность системы составляет 400 гигабит в секунду, что позволит просматривать контент большому количеству пользователей даже при повышенной нагрузке на сеть», — отметил генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Во второй половине марта 2020 года трафик онлайн-сервиса МегаФон ТВ увеличился на 30 процентов. Самый большой рост показал контент для юных зрителей — количество просмотров мультфильмов и кино для детей и подростков выросло на 40 процентов. Интерес к новостям в России увеличил число просмотров ТВ-каналов. Так, второе обращение президента одновременно смотрели рекордные 140 тысяч пользователей сервиса.

Сервис МегаФон ТВ доступен на устройствах Android, iOS, Apple TV, телевизорах Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic, Mi TV c функцией Smart TV, медиаплейерах Cinemood, а также в браузере ПК и ноутбуков. Услугой могут пользоваться абоненты «МегаФона» и клиенты других операторов связи.

