«МегаФон» предложил бесплатный доступ к собственным образовательным курсам

«МегаФон» начал производство собственного контента для маркетплейса «МегаФон Образование». Размещенный на ресурсе курс по 5G стал первым онлайн-курсом по этой теме на русском языке. В текущей ситуации, когда многие вынуждены оставаться дома, «МегаФон» открыл бесплатный доступ ко всем курсам платформы на месяц.

Платформа «МегаФон Образование» предлагает курсы по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. На сервисе, запущенном в сентябре 2019 года, выложено 68 партнерских и собственных курсов.

Собственные онлайн-курсы «МегаФон Образование» аккумулируют компетенции бизнес-тренеров корпоративного университета «МегаФона» «МегаАкадемии» и сотрудников компании. Первый авторский курс посвящен созданию и разработке электронных учебных материалов. Вторым стал специализированный курс по 5G. В нем собрана и структурирована вся ключевая информация о стандарте связи пятого поколения, возможностях, которые он дает для развития высоких технологий и изменения целых отраслей экономики.

В ближайшее время планируется запуск курсов по личной эффективности, управленческим навыкам, переговорным техникам, Robot Framework для автоматизации тестирования и другим темам, интересным молодым специалистам, студентам профильных вузов, школьникам старших классов.

«Мы стремимся делиться своей экспертизой лидера цифрового рынка и выходим с собственными курсами на маркетплейс "МегаФон Образование". Сейчас в пятерку наиболее популярных курсов входят программы по основам Excel, искусству выступления в стиле Ted, личным финансам и тайм-менеджменту. В ближайшее время планируется запуск курсов по личной эффективности, управленческим навыкам, переговорным техникам и другим темам, интересным молодым специалистам, студентам профильных вузов и школьникам старших классов», — отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Как показывает наша аналитика, мужчин, интересующихся онлайн-обучением, больше, чем женщин — 57 процентов против 43. При этом больше других стремятся получать новые знания те, кто не так давно окончил вуз — люди 25-34 лет, таких среди студентов «МегаФон Образования» 40 процентов. На втором месте — возрастная категория 35-44 лет, но и абоненты от 45 до 54 лет также находят полезные курсы для себя — таких студентов на платформе 12 процентов.

Любой курс на маркетплейсе «МегаФон Образование» можно пройти за несколько дней или занимаясь в своем ритме — ограничений по времени прохождения нет. Длительность урока составляет 5-15 минут — удобно смотреть со смартфона. Абсолютными лидерами на обучающей платформе стали владельцы смартфонов Apple — их оказалось 35 процентов. Второе и третье место с большим отставанием у обладателей Xiaomi (5,13 процента) и Samsung (3,83 процента).

Стоимость курсов начинается от 20 рублей в день. При этом абоненты «МегаФона» могут оплачивать курсы со счета, привязанного к номеру телефона, по дням или раз в месяц. Успешное прохождение курса по основам баз данных и выполнение тестового задания дает возможность пройти стажировку в «МегаФоне». Вскоре она появится и у ряда других курсов.

Попасть на стажировку в «МегаФон» можно также, приняв участие в образовательном спецпроекте для студентов «Старт». Определиться с курсом для предстоящего обучения участники могут с помощью квиза. Обучение проходит через чат-бота во «ВКонтакте» или Telegram. Задания появляются каждую неделю, бот высылает новый урок в одном из форматов: статья, видео, подкаст или интерактивные карточки. Если участник не успел пройти урок или выполнить задание, его можно отложить, бот напомнит о нем. За прохождение уроков, а также за приглашенных друзей участники получают баллы и поднимаются в рейтинге. У участников, набравших необходимое количество баллов, есть возможность пройти стажировку в «МегаФоне», принять участие в бизнес-завтраке с топ-менеджментом компании, получить консультацию HR-ментора или современные цифровые гаджеты.

