«МегаФон» поможет бизнесу бесплатными решениями для вебинаров и видеоконференций

«МегаФон» сделал бесплатным доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров для компаний малого и среднего бизнеса. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора. Возможность компаниям оставаться на связи с сотрудниками в условии вынужденного перехода из-за эпидемии коронавируса на удаленную работу будет доступна в течение ближайшего месяца.

Для того, чтобы воспользоваться платформой для онлайн-видеоконференций не требуется устанавливать дополнительное программное обеспечение — зайти на платформу можно с любого вида устройств. Система «МегаФона» позволяет подключить к видеоконференции до 25 человек единовременно, показывать на экране видео и сохранять видеозаписи в формате HD для последующего просмотра и скачивания.

С помощью платформы для проведения вебинаров можно проводить видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HD качестве для аудитории до 100 человек. Все участники онлайн-мероприятий смогут подключаться через веб браузер с любого компьютера. Приглашение к участию направляется в том числе и по sms-сообщениям. Возможности платформы рассчитаны на обмен файлами между участниками, проведение опросов и голосований.

«Мы понимаем, что текущая ситуация не является стандартной для бизнеса. Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложнее адаптироваться, поэтому мы готовы поддержать бизнес и открываем бесплатный доступ к продуктам, которые сейчас наиболее востребованы. Их использование позволит оперативно перестроить привычные бизнес-процессы и выстроить коммуникацию с сотрудниками и партнерами в новых условиях», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Для того, чтобы воспользоваться этим предложением и подключить решения, действующим клиентам «МегаФона» необходимо обратиться к своему менеджеру, новым — оставить заявку на сайте оператора. Специалисты «МегаФона» проконсультируют представителей бизнеса, как максимально оперативно настроить внутренние системы для работы в нынешних условиях, какие решения можно при этом использовать.

Облачное решение Virtual Desktop Infrastructure (VDI) пользуется сейчас наибольшей популярностью. Оно позволяет получить удаленный доступ к рабочему месту сотрудника и информационным системам компании. Главным достоинством VDI является скорость разворачивания виртуальных рабочих мест. Весь процесс подготовки облачной инфраструктуры занимает у специалистов оператора не более трех дней, организация безопасного доступа к рабочим местам займет всего несколько минут.

Компаниям и госучреждениям, которым сейчас важно оперативно создать собственную горячую линию для выстраивания коммуникации с клиентами и населением оператор предлагает услугу «Звездный номер». Короткий номер со звездочкой действителен для звонка из любого региона России. Такой номер легко запомнить в отличие от традиционных 11-значных номеров, при этом звонок можно совершить с телефона любого мобильного оператора.

Получить информацию об остальных сервисах для малого и среднего бизнеса, которые помогут оптимизировать работу, можно на специальном портале B2B.megafon.ru.