«МегаФон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома

«МегаФон» запустил продажи сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице в 36 российских городах. Возможность купить сим-карту в магазине у дома особенно актуальна в условиях, когда многие абоненты вынуждены соблюдать режим самоизоляции и сократить перемещения по городу, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе оператора.

К крупным розничным сетям, где можно было приобрести сим-карту с саморегистрацией, «МегаФон» добавил 1483 торговые точки в 36 городах России. Количество магазинов будет расти, отметили в компании.

«С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70 процентов продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Активировать сим-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение «МегаФона», в том числе с авторизацией через портал госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Сим-карты с саморегистрацией доступны в крупных розничных сетях: Лента, Верный, Билла, Бристоль, ВкусВилл, на заправках ЕКА, Татнефть, а также в киосках печати — всего более 4700 точек. Кроме того, приобрести сим-карту можно онлайн в интернет-магазине МегаФона, TMall и других онлайн-ресурсах - Связной, 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.

