«МегаФон» прояснил причины подключения платной услуги вместо выдачи пропусков

«МегаФон» не получал от правительства Московской области запросов об организации услуги по оформлению пропусков на коротком номере 0250. Как только на него начали поступать обращения, связанные с оформлением пропуска, «МегаФон» оперативно отключил платную услугу, которая была на этом номере, и компенсировал расходы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

13 апреля газета «Ведомости» сообщила, что абоненты МегаФона из Подмосковья, которые попытались получить электронный пропуск для перемещения в период самоизоляции при помощи СМС-сообщения на номер 0250, подключали себе платную услугу. Одно сообщение в этой справочно-информационно-развлекательной услуге стоило 30 рублей.

Как пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе мобильного оператора, еще утром в понедельник номер 0250 был привязан к другой услуге, так как от властей Подмосковья не было запросов об организации получения пропусков через этот номер. Когда на него начали поступать обращения, связанные с их оформлением, оператор оперативно отреагировал — платная услуга была отключена, а все расходы, которые понесли жители Подмосковья, оператор в тот же день компенсировал.

«МегаФон» уже обратился в правительство Московской области с предложением закрепить за номером 0250 оформление электронного пропуска.

