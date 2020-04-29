На фоне распространения коронавируса Милан радикально изменится. Столица области Ломбардия представит один из наиболее грандиозных планов в Европе, предусматривающий расширение пространства на улицах и увеличение числа пешеходных и велосипедных зон, сообщает The Guardian.

Милан вошел в число европейских городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Особенно тяжелым бременем для него стала пандемия.

Введение карантина по всей Италии снизило перегруженность транспортных магистралей на 30-75 процентов и уровень загрязнения воздуха. Городские власти рассчитывают предотвратить широкое использование автомобилей и общественного транспорта людьми, когда те вернутся к работе.

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Преобразить 35-километровые улицы планируется летом. План под названием Strade Aperte («Пути открыты») предусматривает создание недорогих временных велосипедных дорожек, проектирование новых и расширение прежних тротуаров, ограничение скорости до 30 километров в час, а также открытие улиц исключительно для пешеходов и велосипедистов.

По словам вице-мэра Марко Гранелли, идеи о сокращении использования транспорта обдумывались на протяжении многих лет. Прежде чем возобновить экономическую деятельность, власти намерены модернизировать город, закрепив успехи в экологической области.

Для туристов границы Италии закроются до конца 2020 года. Принятие решения об их открытии будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

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