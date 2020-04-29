Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица. Видео опубликовал Twitter-аккаунт The Dead District, внимание на него обратила «Российская газета».

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв. Мишень — списанный танк Т-55, находящийся на расстоянии 1,5 тысячи метров — не была поражена. Инцидент был снят через тепловизор.

Похожие ЧП, виновниками которых становились птицы, попавшие в шасси или двигатели самолетов и вертолетов, происходили и раньше, но с противотанковыми ракетами подобного не случалось, отмечает «Российская газета».

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