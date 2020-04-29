Двухметровый крокодил укусил рыбака за бедро и уплыл

Крокодил напал на рыбака на реке Глайд в 580 километрах к востоку от города Дарвин, Австралия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

23-летний мужчина рыбачил по пояс в воде. Крокодил напал на него сзади и укусил за бедро. Рыбаку пришлось уцепиться за мангровое дерево, чтобы рептилия не утащила его под воду. В итоге крокодил сдался и оставил рыбака в покое.

Представитель полиции Сиири Тенносаар (Siiri Tennosaar) считает, что мужчине сильно повезло. «Его схватил сзади крокодил длиной 1,8 метра. По какой-то причине рептилия отпустила его и уплыла. Ему стоит пойти и купить лотерейный билет», — сказала она.

Мужчина был доставлен в больницу с глубокими ранами на ноге, но полученные травмы оказались не опасны для жизни.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Риау на острове Суматра убит четырехметровый гребнистый крокодил-людоед, напавший на рыбака. Хищник атаковал 55-летнего мужчину и его друга, когда те устанавливали на реке снасти для рыбной ловли.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!