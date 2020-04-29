В Подмосковье вслед за Москвой продлили пропускной режим

Пропускной режим до 11 мая продлили в Подмосковье. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

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Аналогичные меры ранее были приняты в Москве.

Пропускной режим действует в Москве и Московской области с 15 апреля. Мера принята для борьбы с распространением коронавируса. Он регулирует поездки на личном и общественном транспорте, а также на такси. Большинство предприятий переведены на удаленную работу либо закрыты, граждан обязали не покидать жилище без веской причины.

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. Глава государства напомнил, что среди майских праздников есть рабочие дни — 6,7 и 8 мая. Президент объявил их нерабочими с сохранением заработной платы.

Согласно последним данным, в Москве насчитывается более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье — почти 11 тысяч.

Всего в России с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 100 тысячам.

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