Подполковника МВД уволили из-за подозрений в употреблении наркотиков

В Екатеринбурге уволили со службы начальника отделения участковых и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №13 подполковника МВД Валерия Калимуллина из-за подозрений в употреблении наркотиков. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

По его словам, офицера отправили на медосвидетельствование после ДТП согласно установленным правилам, вне зависимости от вины. Анализ показал наличие в его моче наркотика. Такой результат шокировал коллег Калимуллина — он уважаемый человек, около 30 лет выслуги, отметил источник. Несколько повторных анализов подтвердили нахождение запрещенных веществ в его организме.

Увольнение высокопоставленного полицейского по отрицательным мотивам подтвердил изданию начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. При этом установлено, что Калимуллин оказался невиновен в аварии, после которой он подвергся медосвидетельствованию. Офицер принимал меры, чтобы остаться на службе, убеждал руководство, что ничем криминальным не занимался. Калимуллин заявил, что принимал медицинские препараты, а не употреблял наркотики, сообщил Горелых.

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