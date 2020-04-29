Раскрыта связь между коронавирусом и инсультом

Коронавирус вызывает большие изменения в свертываемости крови, в частности, увеличивает риск тромбозов и связанного с ними ДВС-синдрома, что в свою очередь может привести к инсульту. Об этом этом рассказал «Московскому комсомольцу» нейрохирург Алексей Кащеев.
Он также отметил, что среди людей, недавно перенесших инсульт, более вероятен риск гибели от пневмонии.
Врач раскрыл данные о том, что у него есть пациент, у которого диагностирован спондилодисцит позвоночника (воспалительный процесс в позвонках), однако у него также наблюдались изменения крови, не характерные для этой болезни. В результате тест на коронавирус у больного оказался положительным.
Кащеев предупредил, что у людей с хроническими неврологическими заболеваниями болезнь, вызванная коронавирусом, будет протекать тяжело.
Ранее главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев назвал самый важный симптом тяжелой формы коронавируса. По его словам, это отдышка, а не температура и кашель.