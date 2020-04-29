У пойманного в России торговца неисправными аппаратами ИВЛ выявили коронавирус

Медики выявили коронавирус у россиянина, которого задержали по подозрению в продаже неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Именно он, по информации источника, устроил погоню со стрельбой. Семерых полицейских, которые участвовали в задержании торговца, отправили на карантин.

Ранее 29 апреля стало известно, что для задержания торговцев неисправными аппаратами ИВЛ полицейским пришлось открыть стрельбу. Преступники собирались продать 100 неисправных устройств, общая стоимость которых оценивается в 70 миллионов рублей. Всего на складе хранилось более 250 аппаратов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

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