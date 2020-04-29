Спецназ задержал участников ОПГ «Квартал» за вымогательство у автомобилистов

В Казани сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД совместно со спецназом Росгвардии задержали группу молодых людей, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у автовладельцев. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в региональном управлении МВД России.

Трое участников организованной преступной группировки (ОПГ) «Квартал» требовали с местных жителей деньги за парковку во дворе их же домов. Тем, кто отказывался платить, молодые люди прокалывали колеса, разбивали стекла автомобилей, отрывали зеркала заднего вида.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).

Полиция продолжает поиск других автостоянок Казани, где за парковку также незаконно взимаются деньги.

26 марта сообщалось, что оперативники ФСБ задержали вымогателей из ОПГ «Сельмаш» в Ростове-на-Дону. По версии следствия, подозреваемые причастны к вымогательству крупных сумм и имущества. Все три фигуранта уже отправлены в СИЗО по решению суда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru