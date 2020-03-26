Оперативники ФСБ задержали вымогателей из ОПГ «Сельмаш»

Трое предполагаемых участников организованной преступной группировки (ОПГ) «Сельмаш» задержаны в Ростове-на-Дону оперативниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом в пресс-службе УФСБ сообщили ТАСС.

По версии следствия, подозреваемые причастны к вымогательству крупных сумм и имущества. Все три фигуранта уже отправлены в СИЗО по решению суда.

13 марта сообщалось, что в Краснодарском крае сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Главного управления собственной безопасности МВД задержали четырех сотрудников полиции, которые, по версии следствия, входили в состав ОПГ.

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